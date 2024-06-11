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Скрытые козыри «Герани», или в чём иранский беспилотник оказался лучше «Калибров»?

Скрытые козыри «Герани», или в чём иранский беспилотник оказался лучше «Калибров»?

14 октября 2022 174K прочитали В ходе эксплуатации иранского чуда инженерной мысли то и дело всплывают его положительные моменты, благодаря которым сложилась на первый взгляд абсурдная ситуация – дешёвый дрон вполне себе может заменить дорогостоящую крылатую ракету.

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