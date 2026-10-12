Автор: Юрий Котенок Почему Владимир Путин уперся на украинском направлении Анализ информации из ряда каналов позволяет сделать некоторые выводы по позициям сторон в украинской войне и сценариях.
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Вопрос не в скакуасах. Проблемыа в нато. Прошло 100 лет, очередной цикл попытки уничтожения России начат... И вынуждена Россия вести войну на обезжиривание гейропы. Как и в 1941 году... Начат очередной этап передела мира.
Удачная позиция - "не мы выбираем, нас выбирают". То есть кому-то нужно "попытаться выбраться из персонального ада" чтобы туда не "тащить тысячи и миллионы людей". А они просто "овцы", следуют как отара за чабаном.
Это пусть автор расскажет жителям Донбасса, которые 8 лет сопротивлялись киевскому режиму, который развязал АТО.
Идея "распасться на части" сейчас для Украины одна из возможностей прекратить вооружённое противостояние, а дальше пусть "части" решают свою судьбу на референдумах, всё-таки самим "выбирать". Но это теория, на практике это сделать крайне проблематично.