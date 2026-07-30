Qatar Turns to American LNG After Iran War Cripples Ras Laffan

Qatar’s state-owned QatarEnergy has bought on the spot market as many as 33 cargoes from the United States so far this year to ship them to customers in Asia to reduce the impact of its own stranded supply due to the Iran war, Reuters reported on Thursday, quoting industry and trade sources.
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