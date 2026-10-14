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Смартфоны становятся роскошью: 70% покупателей пересмотрят планы из-за роста цен

Смартфоны становятся роскошью: 70% покупателей пересмотрят планы из-за роста цен

Counterpoint Research прогнозирует подорожание устройств в среднем на 20% к концу 2026 года Согласно ежегодному исследованию Counterpoint Research, более 70% потенциальных покупателей смартфонов намерены скорректировать планы на фоне роста цен.

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