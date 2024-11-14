Солист Uma2rman рассказал, как уговорил певицу Патрисию Каас спеть с ним дуэтом

Песня «Ты не позвонишь» вошла в третий альбом группы «Куда приводят мечты» Солист Uma2rman Владимир Кристовский рассказал, как ему удалось уговорить известную французскую певицу Патрицию Каас спеть с ним дуэтом.
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