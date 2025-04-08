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Ссорятся из-за детей: стало известно о конфликте Меган Маркл с Гарри

Ссорятся из-за детей: стало известно о конфликте Меган Маркл с Гарри

Принц не ожидал такого поворота событий. Меган и Гарри начали ссориться из-за детей LEGION-MEDIAВ отношениях 44-летней Меган Маркл и 40-летнего принца Гарри, утверждавших ранее, что их семейная жизнь протекает в идеальной гармонии, наметилось охлаждение.

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