Ссорятся из-за детей: стало известно о конфликте Меган Маркл с Гарри

Принц не ожидал такого поворота событий. Меган и Гарри начали ссориться из-за детей LEGION-MEDIAВ отношениях 44-летней Меган Маркл и 40-летнего принца Гарри, утверждавших ранее, что их семейная жизнь протекает в идеальной гармонии, наметилось охлаждение.