Социальные учреждения Северного первыми начнут получать отопление

В Москве начнут включать отопление 3 октября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. — В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы.