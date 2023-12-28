Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Приморском крае

В средствах массовой информации сообщается о дорожно-транспортном происшествии с участием двух маршрутных автобусов на участке автодороги вблизи дома по проспекту Океанскому города Владивостока, в ходе которого пассажирами автобусов получены телесные повреждения.
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