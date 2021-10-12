Frankfurter Allgemeine Zeitung: почему Путин отказывается от больших денег

Автор недоумевает: почему Россия увеличивает поставки газа в Европу, хотя могла бы поспекулировать на том же спотовом рынке, где спекулируют другие поставщики? Конечно, никаких добрых и ответственных намерений у России он предположить не может.
Автор недоумевает: почему Россия увеличивает поставки газа в Европу, хотя могла бы поспекулировать на том же спотовом рынке, где спекулируют другие поставщики? Конечно, никаких добрых и ответственных намерений у России он предположить не может.
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