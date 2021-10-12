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Frankfurter Allgemeine Zeitung: почему Путин отказывается от больших денег

Frankfurter Allgemeine Zeitung: почему Путин отказывается от больших денег

Автор недоумевает: почему Россия увеличивает поставки газа в Европу, хотя могла бы поспекулировать на том же спотовом рынке, где спекулируют другие поставщики? Конечно, никаких добрых и ответственных намерений у России он предположить не может.

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Андрей Щеголеватых
Потому, что использовать рыночные конъюнктуры он не умеет...
Natalija Osminina
Потому что автор прав - Путину надо довести Европу и Украину до цугундера. Пока не замерзнут, как последние твари, разговора не будет.
Анатолий Лановой
Правильно, Наталья. Есть такой анекдот про старого и молодого быков, стоящих на пригорке. Молодой торопил, обращая внимание на отбившуюся от стада телку. Старый сказал, погоди, мы не торопясь спустимся в долину и поимеем все стадо.
Владимир Амосов
Плод больного рассуждения автора статейки.
Мстислав Водяной
Они похоже в ЕС все дебилы!
Альбина Колесникова
Ну поживём и увидим.
Владлен
Я не юрист. Соответственно. Не утверждаю, а предполагаю. В ЕС существует закон о недобросовестной конкуренции. И если Газпром начнет спекуляции на спотовом рынке. То потом через суды может лишиться не только прибыли но и получить убытки в результате решений судов. Которые вынужден будет выполнять!!!
Анатолий Лановой
А мы в ЕС вошли?
Владлен
А чего не хватает погуглить???
Vasja Chabibulin
Дебил
Николай Смирнов
А где же свободный капиталистический рынок: товар-деньги-товар? Какого облезлого ... ЕС лезет в отношения между Россией и окраиной? Вороватых хохлов, не желающих платить за нефть и газ, давно пора стряхнуть с трубы, Россия не обязана кормить предателей и нацистов, пусть ЕС и США за них платят, если они такие добряки, пусть благодетельствуют не за чужой счёт.
Вячеслав 5
Вот здесь уже политика-она всегда рядом в нужный момент и с дубиной-раз и всё.
Vasily Golov
Нет Газпрома на Стокгольмской бирже. Потом есть два пути увеличения поставок газа в Европу. 1.Через ГТС Украины.Тогда Россия за увеличенный объем транзита должен платить на 15% больше установленного тарифа. Чем больше дает денег Россия,тем меньше от США и ЕС.Часть этих денег пойдет на повышение зарплат бойцам,воюющим в Донбассе. 2. Через Северный поток-2 можно увеличить к нынешним 55 млрд куб.м. Тогда Германия получить 110 млрд куб.м+40 от ГТС+33 млрд через Польшу.Еще 12 млрд от Балканского потока.Но контракт с Германией долго срочный с установленной ценой.Тут биржевые цены не действуют. ЕС зависит от трубопроводного газа из Алжира и Ливии. То война,то скандал между Алжиром и Марокко.
Юлия
Странно, что немецкий журналист не пишет о том, что СП2 необходим в первую очередь немецкому потребителю!
Владимир Матвеев
Все просто смеются над добротой Путина
Вячеслав 5
Смеётся тот.кто смеётся последний-здесь нет добрых.здесь игра. кто первым падёт на колени.риск.он всегда риск.
вера курьянова (гончарова)
Не давать поблажек никому, сколько можно разрешать вытирать о нас ноги!
Vasily Golov
Как это сделать?Игра идет за 50% дохода от экспорта России. Газ и нефть.Надо вникнуть в проблему.Суть в том,что 13 европейских стран через суды добились пересмотра ранее подписанных контрактов на поставку газа от Газпрому. Нет фиксированной цены.есть биржевая.Молдавия не готова платить такие цены.Кто виновен? Молдавская власть.Она подавала иск к Газпрому.Польша и ее власть пересмотрели цену.Кто виновен,что газ дорогое удовольствие. Кроме того ,простаивают терминалы польские без СПГ из США.Венгрия сообразила быстро и пошла на длительный контракт.Болгария и Сербия просят проявления душевности от России,Газпрома
NVS66 SergeiShulepov
В.В.Путин газом не торгует.
Евгений Натесов
NVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Михаил Ершов
Опять с кащенко смылся, долбоёб!
Евгений Натесов
Михаил Ершов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
NVS66 SergeiShulepov
Буратин недотесанный
Евгений Натесов
NVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Руслан Баратов
Покупатель устанавливает правила покупки и доставки газа, это называется высокопробное хамство. Не нравится, ну так идите к другому покладистому продавцу.
Мария
Что здесь странного? Нам не нужны цены, при которых встанет экономика Европки. Тогда некому будет газ покупать.

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