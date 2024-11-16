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Mash: дети после пожара в Одинцово попали в реанимацию

Mash: дети после пожара в Одинцово попали в реанимацию

Пострадавшие находятся в клиническом центре имени Рошаля в Красногорске.Трое детей из числа пострадавших в ночном пожаре в Одинцово сейчас находятся в реанимации, сообщил несколько минут назад Mash.

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