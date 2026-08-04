Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своём канале на платформе «Макс», что подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата.
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