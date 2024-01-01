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«Факел» выразил поддержку Белгороду: «Пострадали невинные люди, в том числе дети. Держитесь! Пока едины – мы непобедимы!»

«Факел» выразил поддержку Белгороду: «Пострадали невинные люди, в том числе дети. Держитесь! Пока едины – мы непобедимы!»

Белгород в конце декабря пострадал в результате обстрела, произведенного украинскими военными. «Не можем не выразить поддержку жителям Белгорода – на их земле случилась настоящая трагедия.

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