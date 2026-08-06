В результате ракетного удара ВС РФ уничтожен склад Bosch в Киевской области Террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России в рамках с помпой объяв.
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В результате ракетного удара ВС РФ уничтожен склад Bosch в Киевской области Террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России в рамках с помпой объяв.
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