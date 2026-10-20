Honda XL750 TransalpЦена: от 1 600 000 р.В продаже: с 2023 г. Как понять, что мотоцикл действительно популярен в народе? У него должно быть свое имя! Honda Transalp у нас ласково называют «Тяп-ляпом» или «Трансляпом».
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