Следователи проводят проверку по факту инцидента с малолетним ребенком на западе Москвы

Вечером в пятницу, 2 сентября, малолетний ребенок, находясь на прогулке со своей матерью на детской площадке, расположенной неподалеку от многоквартирного дома на улице Довженко в Москве, оставшись на некоторое время без присмотра, пропал из виду.