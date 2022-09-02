Вечерняя Москва

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Следователи проводят проверку по факту инцидента с малолетним ребенком на западе Москвы

Следователи проводят проверку по факту инцидента с малолетним ребенком на западе Москвы

Вечером в пятницу, 2 сентября, малолетний ребенок, находясь на прогулке со своей матерью на детской площадке, расположенной неподалеку от многоквартирного дома на улице Довженко в Москве, оставшись на некоторое время без присмотра, пропал из виду.

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