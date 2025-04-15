Корреспондент показал кадры с места атаки дронов ВСУ в Курской области

Обстановку на территории жилого дома в Курске, попавшего под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 15 апреля, показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
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