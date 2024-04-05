Глава Мурманской области Чибис записал обращение к жителям из больницы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, накануне попавший в реанимацию из-за ножевого ранения, пришел в себя после операции и записал обращение из больничной палаты с благодарностью врачам и жителям региона.
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