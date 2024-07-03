"Против нас в Сербии играет Чехия": Неприятные новости из Белграда. О чём молчит Вучич, рассказал политолог

Фото: Jan Woitas/dpa/GloballookpressСегодня 1,2K прочитали Политолог Вадим Трухачёв объяснил, что стоит за неприятным известием из Белграда по поводу поставок вооружения Западу.
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