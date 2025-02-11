В Ленобласти до 2,5 миллиона рублей увеличили выплату при заключении контракта на СВО

Она включает в себя земельный сертификат на участок в области или денежный эквивалент До 2 500 000 рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии