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Петербургский дневник

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В Ленобласти до 2,5 миллиона рублей увеличили выплату при заключении контракта на СВО

В Ленобласти до 2,5 миллиона рублей увеличили выплату при заключении контракта на СВО

Она включает в себя земельный сертификат на участок в области или денежный эквивалент До 2 500 000 рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.

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