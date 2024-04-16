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Власти Ярославской области ищут охотившегося на бродячих кошек живодера

Власти Ярославской области ищут охотившегося на бродячих кошек живодера

В Ярославле, в Фрунзенском районе, жители бьют тревогу. На улице Попова, в районе Нефтебазы, в течение последнего месяца были найдены тела кошек с одинаковыми травмами — у всех животных был сломан хребет.

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