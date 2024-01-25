В Поморье снимут программу «Повара на колесах»

Съёмки будут проходить с 25 января по первое февраля в Архангельске и Северодвинске.Московские шефы Антон Ивницкий и Эдуард Погосов познакомятся с историей и кухней Русского Севера, а затем приготовят свои блюда и устроят настоящую кулинарную битву.