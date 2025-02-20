Гробы в Новосибирске признаны крупногабаритными коммунальными отходами

В Новосибирской области деревянные гробы классифицировали как твёрдые коммунальные отходы. Компания АО «Спецавтохозяйство» подтвердила: гробы рассматриваются как крупногабаритные отходы на фоне недавно возникшего видеоинцидента на полигоне.