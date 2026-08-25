НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

57 подписчиков

Тула обсудила меры против нелегальной занятости и долгов по зарплате

Тула обсудила меры против нелегальной занятости и долгов по зарплате

Заседание комиссий в Тульской области возглавил Михаил Пантелеев, участники обсудили меры по своевременной выплате зарплат и сокращению нелегальной занятости, что напрямую влияет на уровень жизни населения региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии