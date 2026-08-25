Тула обсудила меры против нелегальной занятости и долгов по зарплате

Заседание комиссий в Тульской области возглавил Михаил Пантелеев, участники обсудили меры по своевременной выплате зарплат и сокращению нелегальной занятости, что напрямую влияет на уровень жизни населения региона.
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