Владельцы баров напряглись: в Челябинске полиция проверит питейные заведения

После поножовщины на Кировке силовики проведут профилактический рейд.В понедельник, 30 октября, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска начальник городского УВД Андрей Меньшенин сообщил о том, что в питейных заведениях на Кировке проведут профилактические рейды.