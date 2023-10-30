Владельцы баров напряглись: в Челябинске полиция проверит питейные заведения

После поножовщины на Кировке силовики проведут профилактический рейд.В понедельник, 30 октября, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска начальник городского УВД Андрей Меньшенин сообщил о том, что в питейных заведениях на Кировке проведут профилактические рейды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии