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Царьград

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Путин обещает вооружённым силам России больше новейшего оружия и техники

Путин обещает вооружённым силам России больше новейшего оружия и техники

Владимир Путин в видеообращении, приуроченном к Дню защитника Отечества, заявил, что Россия продолжит оснащать свои вооруженные силы передовыми образцами оружия, учитывая опыт боевых действий в ходе Специальной военной операции.

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