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  • Сергей Комисаров
    А Вам палицаи хоть раз в жизни помогли?Активисты поймали...

Активисты поймали первого «подозреваемого» в нападениях на подростков в Янино

У него с собой был нож. Участники добровольной народной дружины случайно поймали первого «подозреваемого» в нападениях на подростков в Янино.

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Комментарии
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И
Игорь
А что полиция?!!! Где их работа?!! Где патрулирование в гражданской одежде, как это было раньше!
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5 час.
СК
Сергей Комисаров
А Вам палицаи хоть раз в жизни помогли?
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3 час.
ГГ
Геннадий Глебов
А нету полиции... Успешно все сокращено, оптимизацию провели. Много помоев вылили на МВД вот и результат, сами потрулируйте улицы.. Да и за копейки нет желание идти служить, жизнью рисковать ради чего?. 🧐
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51 мин.

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