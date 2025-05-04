Ультраправый кандидат Симион выходит в лидеры на выборах президента Румынии

На президентских выборах в Румынии ультраправый кандидат Джордже Симион, возглавляющий «Альянс за объединение румын» (AUR), занимает лидирующую позицию по предварительным подсчётам избирательной комиссии.
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