Френдзона: как я вышел из мертвых отношений

Это не будет исповедью или зовом о помощи. Это желание выговориться после тяжёлых отношений. Сейчас это модно называть френдзона, когда один любит, а другая то ослабляет, то затягивает петлю на его шее, и так до бесконечности, снова и снова.
Это не будет исповедью или зовом о помощи. Это желание выговориться после тяжёлых отношений. Сейчас это модно называть френдзона, когда один любит, а другая то ослабляет, то затягивает петлю на его шее, и так до бесконечности, снова и снова.
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