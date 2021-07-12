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Френдзона: как я вышел из мертвых отношений

Френдзона: как я вышел из мертвых отношений

Это не будет исповедью или зовом о помощи. Это желание выговориться после тяжёлых отношений. Сейчас это модно называть френдзона, когда один любит, а другая то ослабляет, то затягивает петлю на его шее, и так до бесконечности, снова и снова.

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Максим Шишкин
Да, эта баба - мразь редкостная. Такие твари встречаются нормальным мужикам...

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