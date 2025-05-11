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Захарова: пока Запад хочет переписать историю, РФ и Китай помнят подвиги героев

Захарова: пока Запад хочет переписать историю, РФ и Китай помнят подвиги героев

t.me/МИД России Москва и Пекин сражаются за сохранение исторической памяти о героических подвигах народов во Второй мировой войне в то время, как страны Запада стремятся переписать историю, чтобы полностью переиначить мир, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Наивысший уровень отношений между СССР и Китаем был во времена Сталина и Мао Цзе Дуна.
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