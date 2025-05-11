Захарова: пока Запад хочет переписать историю, РФ и Китай помнят подвиги героев

t.me/МИД России Москва и Пекин сражаются за сохранение исторической памяти о героических подвигах народов во Второй мировой войне в то время, как страны Запада стремятся переписать историю, чтобы полностью переиначить мир, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.