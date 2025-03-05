В Саратовской области проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства

В мероприятии приняли участие сотрудники ГУ МВД России по Саратовской области, а также сотрудники областного УФСБ, СУ СК России по Саратовской области, областной Прокуратуры и при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
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