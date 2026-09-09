После 60 лет вес набирается незаметно: какие привычки мешают сохранить форму

После 60 лет многие замечают, что привычный вес становится сложнее поддерживать. Даже без серьезных изменений в питании могут появляться лишние килограммы, а прежние способы быстро привести себя в форму уже не работают так эффективно.
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