«Эдмонтон» увеличил отрыв в серии с «Вегасом» (3-1), выиграв 4-й матч – 3:0. Скиннер сделал шатаут, Хенрик забросил 2 шайбы

«Ойлерс» одержали победу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс». В тройку звезд матча вошли три игрока «нефтяников» – форварды Адам Хенрик (дубль, победная шайба) и Эвандер Кэйн (1+1), а также вратарь Стюарт Скиннер, сыгравший на ноль при 24 отраженных бросках.