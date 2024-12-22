Можно ли фотографировать товары в магазинах и на рынках

Можно ли фотографировать товары в магазинах и на рынкахВести фото и видеосъемку в точках продаж — законное право каждого покупателя, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Воронова.
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