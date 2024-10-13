Сеул разразился угрозами в ответ на предупреждения Пхеньяна

Южная Корея заявил, что власти КНДР увидят «конец своего режима», если он причинит какой-либо вред безопасности ее народа, следует из заявления министерства обороны этой страны 13 октября, сообщает агентство Yonhap.
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