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Царьград

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Адвокат Корытин объяснил, почему тело Наговицыной остаётся на пике Победы

Адвокат Корытин объяснил, почему тело Наговицыной остаётся на пике Победы

По его словам, Киргизия не обязана бесплатно вывозить тело гражданки России – государственные гарантии на такие случаи не распространяются.

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