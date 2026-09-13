"Ukrzaliznytsya" suspects that "Geranium" near the border of Poland was aimed at Johnson

"Ukrzaliznytsya" stated that the target of the "Geranium" near the Polish border could be a diplomatic train, in which, in particular, former British Prime Minister Boris Johnson was traveling.
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