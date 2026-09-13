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The Eurasia Daily news agency

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"Ukrzaliznytsya" suspects that "Geranium" near the border of Poland was aimed at Johnson

"Ukrzaliznytsya" suspects that "Geranium" near the border of Poland was aimed at Johnson

"Ukrzaliznytsya" stated that the target of the "Geranium" near the Polish border could be a diplomatic train, in which, in particular, former British Prime Minister Boris Johnson was traveling.

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