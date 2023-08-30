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Чиновников Ноябрьска суд обязал построить тротуары

Чиновников Ноябрьска суд обязал построить тротуары

Прокуратура обязала чиновников Ноябрьска обустроить тротуары на нескольких дорогах. «На участках дорог на улицах Багульная, Северная, подъезд к Ханто 2, а также улице Транспортная в микрорайоне Железнодорожников отсутствуют пешеходные тротуары.

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