Чиновников Ноябрьска суд обязал построить тротуары

Прокуратура обязала чиновников Ноябрьска обустроить тротуары на нескольких дорогах. «На участках дорог на улицах Багульная, Северная, подъезд к Ханто 2, а также улице Транспортная в микрорайоне Железнодорожников отсутствуют пешеходные тротуары.