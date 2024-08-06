Верите в гороскопы? «Пришло время большой чистки». Милонов призвал привлечь к уголовной ответственности эзотериков за публикацию астрологических прогнозов и натальных карт.
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Верите в гороскопы? «Пришло время большой чистки». Милонов призвал привлечь к уголовной ответственности эзотериков за публикацию астрологических прогнозов и натальных карт.