Притягивают бедность: от каких 5 вещей нужно немедленно избавиться Алёна ЮрьеваНекоторые предметы в вашем доме могут незаметно препятствовать притоку финансового благополучия и создавать энергетические блоки, мешающие вам достигать успеха и гармонии.