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На фоне надвигающейся войны. Глава Минобороны Польши посетовал на малое число патриотов, готовых защищать страну

На фоне надвигающейся войны. Глава Минобороны Польши посетовал на малое число патриотов, готовых защищать страну

Среди граждан Польши малое число патриотов, готовых защищать родину, и этот факт вызывает обеспокоенность.

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