ИБ-эксперт Насковец: Киберкомандование прекратит атаковать РФ, а АНБ и ЦРУ – нет

Пентагон распорядился прекратить текущие кибератаки на Россию, а также не планировать новые. Действия США в киберпространстве – одна из самых таинственных тем в контексте информационной безопасности (ИБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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