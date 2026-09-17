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Mike Tyson recalls being 'addicted to chaos' in 'Tyson' docuseries

Former heavyweight boxing champion Mike Tyson looks back on his life and career in "Tyson," a new docuseries coming to Netflix in October.

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