Великий и оболганный Советский Союз

СХ

Сергей Храмов

В статье винегрет истории России без дат и кто стоял у руля РСФСР и СССР и написана правдивая аналитика нашей стории, а не палитическая истори я восхваления ... Сегодня есть статьи только против того что пишет запад по нашу историю как обычно лживую с извращениями... У Спицина очень хорошие видео основанное на цыфрах и личтостях в нашей истории. По лично моему мнению История России должна быть написанана нашими историками про Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева с датами фактами. Что бы запад не выдавал свою историческую ложь про нас и была возможность нашей историей ткнуть запад носом в их ложь. РВСН.