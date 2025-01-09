БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 390 подписчиков

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  • Андрей Михайлов
    ну, все как водится -виновного определили. элитных пастухов вздернем и тогда точно заживем. главное, мировому стаду д...Всемирный хаос то...
  • Сергей Храмов
    В статье винегрет истории России без дат и кто стоял у руля РСФСР  и СССР и написана правдивая аналитика нашей стории...Великий и оболган...
  • Наталья Середа
    Жаль только людей России - у них они воруют миллионы, а отдают мошенникам за границу. Новоровал и харю наел зря, как...А теперь — Храпатый!

Великий и оболганный Советский Союз

Великий и оболганный Советский Союз

Десоветизация В 1992 году большим тиражом вышла книга известного французского историка Николя Верта «История советского государства.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
В статье винегрет истории России без дат и кто стоял у руля РСФСР  и СССР и написана правдивая аналитика нашей стории, а не палитическая истори я восхваления ... Сегодня есть статьи только против того что пишет запад по нашу историю как обычно лживую с извращениями... У Спицина очень хорошие видео основанное на цыфрах и личтостях в нашей истории. По лично моему мнению История России должна быть написанана нашими историками про Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева с датами фактами. Что бы запад не выдавал свою историческую ложь про нас и была возможность нашей историей ткнуть запад носом в их ложь. РВСН.
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