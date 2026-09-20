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Вести Севастополь

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В Севастополе на час продлили время работы АЗС из-за приостановки заправки во время тревоги

В Севастополе на час продлили время работы АЗС из-за приостановки заправки во время тревоги

Время работы заправок в Севастополе продлено на час.Время работы заправок в Севастополе продлено на час — из соображений безопасности во время сигнала «Воздушная тревога» заправка автомобилей приостанавливается.

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