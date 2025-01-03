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Тарифы на ЖКУ останутся стабильными до июля 2025 года

Тарифы на ЖКУ останутся стабильными до июля 2025 года

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги не вырастут в январе 2025 года, несмотря на инфляцию — изменения произойдут только 1 июля, сообщила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова в интервью «Прайму».

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