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Политика как она есть

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В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма*

В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма*

Американская правая политическая активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер предположила, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма*...&quot; Ну, а как же без этого-то? Обвинение России в чём бы то ни было на Западе стало традицией.
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4 н.