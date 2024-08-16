Героические кадры облетели сети! Приехал на «ВАЗ-21», облил бензином БМП, уехал

Видео выложили с регистратора автомобиля. Боец вплотную подъехал на «Жигулях» к оставленной технике, залил бензина в десантное отделение, поджег и быстро уехал - как видно с дрона, техника противника быстро разгорелась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии