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  • Traveller
    "Червоная" - это 3-ий участок КМЗ, который гонит металл для ВСУ. И там до 95-ого квартала метров 800.Кривой Рог – стра...
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Героические кадры облетели сети! Приехал на «ВАЗ-21», облил бензином БМП, уехал

Героические кадры облетели сети! Приехал на «ВАЗ-21», облил бензином БМП, уехал

Видео выложили с регистратора автомобиля. Боец вплотную подъехал на «Жигулях» к оставленной технике, залил бензина в десантное отделение, поджег и быстро уехал - как видно с дрона, техника противника быстро разгорелась.

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