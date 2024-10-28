Эксперт объяснила, почему в РФ невыгодно брать кредитные каникулы

Проценты при этом все равно продолжают начисляться Заемщики в РФ рассматривают функцию кредитные каникулы как спасение, но этот инструмент на самом деле невыгодный, так как проценты все равно продолжают начисляться, рассказала РИАМО главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.
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