В Эрмитаже предупредили о временной недоступности сайта музея

Билеты можно приобрести в кассах В настоящее время официальный сайт Эрмитажа, а также билетный сайт музея могут быть недоступны у некоторых провайдеров интернет-услуг, сообщили сегодня в пресс-службе музея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии