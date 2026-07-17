Европейцы перераспределяют военные заказы на малый бизнес

ЕС переходит на «гибкую» оборону при которой малый бизнес получит доступ к большим военным заказам. Евросоюз запускает программу AGILE, которая кардинально меняет подход к разработке и производству вооружений.
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