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Аргументы недели

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Европейцы перераспределяют военные заказы на малый бизнес

Европейцы перераспределяют военные заказы на малый бизнес

ЕС переходит на «гибкую» оборону при которой малый бизнес получит доступ к большим военным заказам. Евросоюз запускает программу AGILE, которая кардинально меняет подход к разработке и производству вооружений.

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